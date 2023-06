Novel, un editor minimalista que requiere tan poco esfuerzo que básicamente escribe solo mediante IA

Publicado hace 52 minutos por Lord_Cromwell a microsiervos.com

Si te gustan los editores minimalistas te gustará Novel, pero incluso a quienes no le gusten los editores de este tipo –estilo Notion– apreciarán su función de autocompletar mediante inteligencia artificial, que básicamente escribe por ti de forma bastante coherente y normalmente sin muchos errores – dioses del GPT y los LLM mediante. Para «hacer su magia» Novel sólo necesita que escribas algo (un título, el comienzo de un párrafo o algo parecido) y luego pulses ++. Con eso se generará una frase que puede continuarse con otros ++ o bien editar