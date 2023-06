Nitter, un front-end alternativo para Twitter basado en Invidious

Publicado hace 6 horas por Sinfonico a linuxadictos.com

No sé si os está pasando como a mí, pero desde que Elon Musk compró Twitter, ya no es que se estén haciendo cambios internos que podemos no conocer ni entender, sino que también hay otros que saltan a la vista. Desde hace unos días, mi cronología es, sin exagerar, cuatro tweets de cuentas que sigo y uno de publicidad. Además, se sabe de sobra que, como las grandes tecnológicas, Twitter usa nuestra información (como los «me gusta») para lo que le venga en gana. Si buscas una alternativa, la mejor es Nitter, y te explicamos las razones.