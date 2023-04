Las mentiras infinitas que ChatGPT se inventa sobre "Chema Alonso"

Publicado hace 1 hora por Ariesun24 a elladodelmal.com

Son muchas las personas que me han enviado lo que ChatGPT les ha respondido cuando le han preguntado si conoce a Chema Alonso. La primera vez me hizo gracia. La segunda vez me fijé en que ponía algo que no era verdad, y en cada nueva pregunta he visto una nueva mentira escrita sobre mí por ChatGPT. Hoy os traigo una lista un poco más larga de todas las mentiras que se inventa sobre mí. De hecho, podéis contrastar casi todo lo que le pregunto en mi Linkedin y mi Wikipedia, donde está todo bastante bien recogido.