Lynk & Co, Jac o Zhidou: las desconocidas marcas chinas de coches se hacen hueco en España en plena crisis de los chips

Lynk & Co no es la única marca china que ha conseguido en los últimos meses, con más o menos éxito, hacerse un hueco en el mercado automovilístico español. En total, actualmente se comercializan una decena de enseñas originarias de ese país, aunque muchas de ellas aún no son fácilmente reconocibles. Ahí entran nombres como Aiways, Green Tour, Jac, Maxus o Zhidou, entre otros. Lo han conseguido en un momento de crisis, no sólo por el impacto económico, primero de la pandemia y después de la guerra en Ucrania y el terremoto de costes energéticos.