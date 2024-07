Publicado hace 16 minutos por QAR a laopiniondemurcia.es

Cuando, allá por 2013, los hermanos Alberto y Eduardo Saldaña fundaron en Murcia la startup 'Sons of a Bit', especializada en desarrollo de videojuegos y aplicaciones interactivas, no se imaginaron que una década más tarde estarían compitiendo con gigantes del sector como 'Niantic' -creadores del fenómeno social Pokémon GO- en los prestigiosos premios 'Auggie'. Aún menos podían llegar a creer que, con un presupuesto más ajustado y un equipo más pequeño que sus competidores, uno de sus proyectos lograra colocarse en cabeza a nivel internacional.