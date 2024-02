Publicado hace 1 hora por xantal a 3djuegos.com

John Carmack recogía el testigo para puntualizar que la esencia de la programación está en otro lugar. Lo importante en un buen programador, según Carmack, no es el código en sí mismo sino las preguntas a las que debes responder para alcanzar tu objetivo. "Programar" nunca fue lo más importante y la gente no debería apegarse demasiado a ello. La resolución de problemas es la habilidad clave. La disciplina y la precisión que exige la programación tradicional seguirán siendo atributos valiosos, pero no serán una barrera de entrada".