Publicado hace 1 hora

Un colega mío compartió una historia del soporte de productos de Windows XP. Un importante fabricante de ordenadores descubrió que la reproducción del vídeo musical de "Rhythm Nation" de Janet Jackson bloqueaba ciertos modelos de portátiles. No me hubiera gustado estar en el laboratorio que debieron montar para investigar este problema. No es un juicio artístico.