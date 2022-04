It Came from the Desert (Cinemaware, 1989)

Publicado hace 1 hora por ccguy a tabernadegrog.blogspot.com

It Came from the Desert es un videojuego de acción y aventura desarrollado por Cinemaware y publicado en 1989 para Amiga y PC (MS-DOS). La historia del juego se basa en las clásicas películas de terror, monstruos y ciencia ficción de los años 50, y en particular en la película Them! (La humanidad en peligro), un film de 1954 que narra el enfrentamiento de la humanidad contra una raza mutante de hormigas gigantes. El protagonista de la aventura es el Dr. Greg Bradley, un geólogo que acaba de llegar al remoto pueblo californiano (...)