Publicado hace 1 hora por xantal a xataka.com

Los modelos de IA generativa no paran de crear contenidos y, luego, de retroalimentarse con ellos. Las empresas no parecen poder (o querer) hacer frente a la que se postula como gran amenaza de internet. Ese argumento no es otro que el de cómo la IA generativa lo está contaminando todo. Lo comenzó a hacer en 2023, cuando las imágenes y textos generados por modelos de IA como los de OpenAI comenzaron a infiltrarse en las redes sociales. Comen datos generados por ellas mismas, retroalimentándose una y otra vez en un peligroso círculo vicioso.