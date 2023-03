Internet estaba lleno de espacios públicos. Hoy se ha convertido en un complejo de jardines privados

Publicado hace 44 minutos por hvalamama a xataka.com

Hay artículos que uno encuentra mientras navega y le hacen asentir durante toda su lectura por pura inercia, como el Elvis hortera que algunos ponen sobre el salpicadero. El de esta semana ha sido uno publicado en The Verge. El titular es bastante elocuente: "No quiero iniciar sesión en tu web". La autora, Elizabeth Lopatto, con algo de saña, por qué no decirlo, enumera las webs y plataformas que le han complicado las lecturas o las búsquedas intentando hacerla cautiva de la entrega de su propio email. Google, Substack, The New York Times, The