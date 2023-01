Por increíble que parezca, mi aplicación favorita la ha hecho la administración

Publicado hace 39 minutos por ccguy a xatakamovil.com

Si hay una app que me ha gustado y se ha convertido en mi favorita por su interfaz, utilidad y sobre todo, por los disgustos y ratos que me ahorra, esa es Mi Carpeta Ciudadana, una aplicación de la administración pública. Y eso es una buenísima noticia. Disponible tanto en Android como en iOS, en las semanas que lleva disponible se ha convertido en la aplicación nº1 del top de aplicaciones más descargadas del momento en Google Play y ocupa el segundo puesto en la App Store. Su éxito no me extraña en absoluto.