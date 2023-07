Una IA crea el primer procesador sin intervención humana: Qimeng No 1

Publicado hace 2 horas por Equidna a elchapuzasinformatico.com

China no tiene acceso al mejor hardware para IA del mundo, el cual lo proporciona NVIDIA con sus A100 y H100, pero eso no le está impidiendo desarrollarse. Como hemos visto hace unas horas, EE.UU. y Europa preparan un One-Two Punch para tumbarla, y una prueba de los porqués, de los motivos por los que quieren frenarla a toda costa es precisamente por algo como lo que vamos a ver hoy. Y es que China ya tiene una IA que puede crear procesadores de forma totalmente automática y que es 4.000 veces más inteligente que ChatGPT. Así es Qimeng No 1.