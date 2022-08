La historia de Electronic Arts (ENG)

Publicado hace 57 minutos por ccguy a gamedeveloper.com

(..) Con el dinero de la salida a bolsa de Apple, Hawkins sabía que había llegado el momento de dar el paso. "Justo a tiempo, dimití de Apple en enero de 1982, pero me convencieron para que me quedara un poco más. Finalmente me fui para siempre en abril y por mi cuenta constituí EA el 28 de mayo de 1982. La financié personalmente durante los seis meses siguientes. Al principio, trabajé solo en mi casa, y luego, en agosto, comencé a utilizar una oficina en Sequoia Capital, donde también empecé a contratar a los primeros empleados."