Heredar bitcoin es más difícil de lo que parece [ENG]

Interesantísimo artículo en Recode, titulado «Inheriting bitcoin is harder than it sounds«, y que hace referencia precisamente al problema que supone tener fondos en criptomonedas si su propietario muere sin dejar información completa sobre los datos necesarios para acceder a esos fondos. [vía enriquedans]