Unos piratas informáticos han filtrado documentos internos robados a Leidos Holdings Inc, uno de los mayores proveedores de servicios informáticos al gobierno de EE.UU., según una persona familiarizada con el asunto. Leidos se ha enterado recientemente del asunto y cree que los documentos fueron robados en una violación previamente revelada de un sistema de Diligent Corp. que utilizaba, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque la información no es pública. Leidos está investigando el asunto, añadió la persona.