"Me ha pasado hoy...." [ENG]

Hoy he perdido literalmente a mi mayor y mejor cliente por ChatGPT. Este cliente es mi principal fuente de ingresos, él es un vendedor que subcontrata la mayor parte de su redacción de textos y contenido a mí. Hoy me envió un correo electrónico diciendo que aunque sabe que el trabajo de AI no es tan bueno como el mío, no puede ignorar el margen de beneficio. [Traducción del texto completo en primer comentario]