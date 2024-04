Publicado hace 2 horas por salteado3 a 3djuegos.com

A día de hoy Red Dead Redemption 2 sigue siendo uno de los videojuegos que mejor se ven en la industria de los videojuegos. Han pasado más de 5 años desde su lanzamiento, y el mundo abierto de Rockstar es una genialidad gráfica y técnica. Sólo se ha lanzado en PC, PS4 y Xbox One. Se puede jugar en PS5 y Xbox Series XS gracias a la retrocompatibilidad, aunque en este caso no hay parche next-gen. No obstante, que esta obra se fuera capaz de ejecutarse en móviles era algo poco creíble, pero lo han conseguido.