Qué fue de Bjarne Stroustrup, el creador del lenguaje C++ que está convencido de que sin el software moriríamos de hambre

"Si has venido aquí en coche, algunos de sus controles –inyección de combustible, dirección, frenos– podrían estar en C++. Si hoy has mirado la tele, habrá algo allí también: las cámaras, los sistemas de comunicación probablemente lleven C++. Mucho software que tu móvil usa para hablar con la torre es probablemente C++. El GPS tiene algo de C++. Es como las tareas domésticas: solo se ve si no está bien hecho". Y esa invisibilidad no sólo se aplica al lenguaje C++ que usan todas esas tecnologías, sino también al creador de dicho lenguaje.