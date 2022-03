Publicado hace 2 horas por ccguy a genbeta.com

Aquí te descubrimos una nueva web con un juego que te va a gustar, sobre todo si eres amante de los mapas. Te puede servir para echat un pique con tus amigos, amigas y vecinos. Se llama Back Of Your Hand y te reta a ver qué tan bien conoces la zona en la que vives o el lugar en el que has nacido.