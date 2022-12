Este juego de distinguir imágenes te reta a diferenciar las reales de las generadas por inteligencia artificial

Publicado hace 9 minutos por blodhemn a genbeta.com

'Which Is AI?' es una web que nos muestra 6 imágenes (5, a veces) para que averigues cuál de ellas ha sido generada por una IA (concretamente, por Stable Diffusion, pues las imágenes 'artificiales' del juego se extraen de la galería/buscador Lexica.Art). Las imágenes reales (con una temática siempre similar a la de Lexica), se obtienen de uno de los bancos de imágenes más populares de Internet, el portal Unsplash. Cada vez que pierdes, tu puntuación vuelve a situarse en '0'. ¿Llegarás a sumar 10 puntos? (Nosotros no lo hemos logrado)