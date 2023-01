Publicado hace 27 minutos por blanjayo a genbeta.com

La semana pasada informábamos acerca de que algunos clientes de terceros de Twitter no respondían. Sus responsables tuvieron que esperar varios días hasta conocer qué ocurría, ya que la compañía tardó en ofrecer un comunicado oficial. Sin embargo, a muchos les sabía a poco, pues la razón no fue lo suficientemente esclarecedora. Con Elon Musk al frente de la dirección, Twitter está cambiando significativamente, y no necesariamente para bien.