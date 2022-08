Publicado hace 22 minutos por Pumbyx a xataka.com

Neill Blomkamp, director de 'Distrito 9' y 'Elysium' no se ha decidido a mostrar gameplay de su nuevo juego en la Gamescom, pero sí un nuevo trailer cinemático que nos ha puesto los dientes muy largos. En él ha quedado claro que el apartado gráfico va a pesar mucho en el juego ('Off the Grid' se moverá en Unreal 5) y los implantes cibernéticos... también. El trailer nos muestra una escaramuza en uno de esos entornos industriales futuristas y hechos mistos que tanto le gustan al director...