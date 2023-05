Un día después del lanzamiento, los desarrolladores del emulador Yuzu anuncian que Tears of the Kingdom es jugable 'a toda velocidad en la mayoría del hardware' sin 'necesarios hacks' [ENG]

Publicado hace 45 minutos por Lord_Cromwell a pcgamer.com

Si bien el lanzamiento del seguimiento de Nintendo a Breath of the Wild ha sido lo suficientemente emocionante por sí solo, su saga en la scene de emulación y modding ha sido una montaña rusa absoluta. El 13 de mayo, un día después del lanzamiento oficial de Tears of the Kingdom, los desarrolladores del emulador Yuzu anunciaron que el juego es totalmente jugable, con un rendimiento idéntico a la consola en "la mayoría" del hardware moderno, con resoluciones superiores a los 900p originales y sin necesidad de hacks externos.