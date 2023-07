Denuvo hará pruebas para mostrar que no causa problemas de rendimiento

Publicado hace 1 hora por Lord_Cromwell a elchapuzasinformatico.com

Con los años, los videojuegos aumentan su complejidad y tienen unos gráficos más realistas. Los requisitos para jugar a un juego de 2023 son varias veces superiores a los juegos que teníamos una década atrás. Pero lo que no había en 2013 y se estrenó en 2014, fue el DRM Denuvo, conocido por reducir el rendimiento en juegos. Hemos visto muchos videojuegos con Denuvo mostrando un peor rendimiento, pero la compañía asegura que esto no es así y por ello quieren demostrar que su DRM no causa problemas de rendimiento enseñando los resultados...