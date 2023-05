El creador de la IA renuncia a su trabajo por arrepentimiento

Publicado hace 34 minutos por dqenk a theverge.com

Geoffrey Hinton, uno de los los tres llamados "Padrinos de la IA", que ganó el Premio Turing 2018 por su trabajo fundacional que condujo al auge actual de la inteligencia artificial, ha declarado que una parte de él se arrepiente del trabajo de su vida. Hinton, a sus 75 años, renunció a su empleo en Google para hablar libremente sobre los riesgos de la IA, según una entrevista publicada en The New York Times. "Me consuelo a mí mismo con la excusa de que si no hubiera sido yo, lo hubiera desarrollado algún otro"