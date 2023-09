Cómo evitar la configuración de cuentas de Windows 11 (ENG)

Publicado hace 41 minutos por ccguy a bunniestudios.com

Tuve la mala suerte de configurar una máquina con Windows 11 y tener que crear una cuenta obligatoria de Microsoft. No puedo explicar de forma concisa por qué me molesta tanto que me obliguen a crear una cuenta, pero por lo general, cuando un proveedor se esfuerza tanto para que hagas algo, no es por una razón que beneficie al usuario.