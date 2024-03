Publicado hace 1 hora por Khadgar a theverge.com

Siete desarrolladores se han apartado de proyectos, los están cerrando o han abandonado completamente la escena de la emulación. De los que quedan, muchos están cerrando filas, volviéndose más silenciosos y cuidadosos, tratando de no ponerse en el punto de mira. Cuatro desarrolladores se negaron a hablar con The Verge, diciéndome que no querían llamar la atención. Uno incluso intentó eliminar respuestas a mis preguntas después de que hubiéramos comenzado, asustado de atraer a la prensa.