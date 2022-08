Publicado hace 53 minutos por nomeves a xataka.com

Ayer, Nvidia anunció sus resultados financieros del segundo trimestre fiscal del año, y dejó buenas noticias para los jugadores del mundo que llevan meses (¿años?) esperando a poder adquirir una tarjeta gráfica moderna a un precio "de los de antes". Es decir, no regalados, pero no por encima de precio recomendado. Eso, que no parecía un sueño factible hace poco, se acerca cada vez más por la situación del mercado y por las palabras del CEO de Nvidia