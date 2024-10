Publicado hace 1 hora por zanguangaco a jenesaispop.com

En 2024, Brenda Lee vuelve dispuesta a coronar otra vez las listas con ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’ y su última idea ha sido lanzar una versión de la canción en español. Eso sí, Brenda no ha grabado una sola toma vocal de ‘Noche Buena y Navidad’ (sic), sino que ha delegado la labor a un programa de inteligencia artificial. En concreto, MicDrop, un generador de voz artificial creado por la empresa SoundLabs. Claro, a sus 79 años, no habría quedado igual.