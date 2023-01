Así atrapó la Policía al pedófilo que usaba IA para imágenes duras

Publicado hace 1 hora por invarato a elindependiente.com

El grupo de investigación de la Policía de Valladolid está más que curtido en estas batallas. Pero este caso les perturbó especialmente. La extrema dureza de las imágenes, la corta edad de las menores y el tamaño de los órganos y juguetes “desproporcionados” que aparecían es lo que no les “cuadraba”. Todo parecía real, no eran simulaciones hechas con ordenador. Las caras, los cuerpos, las facciones. Todo como lo que habían visto antes, pero a la vez todo mucho más extremo, como si no pareciese de este mundo.