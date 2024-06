Publicado hace 22 minutos por ElCuñadoDelHacker a computerhoy.com

En 2023, la popular compañía de antivirus Kaspersky descubrió una gravísima vulnerabilidad del día cero en los iPhone. Según el programa de recompensas de Apple, debería haber cobrado hasta un millón de dólares. Pero Apple no va a pagar, aunque seguramente no es una decisión suya. No hay condiciones: seas un simple usuario o una empresa de seguridad, si el bug es relevante, cobras la recompensa. Esto lo hacen para animar a los hackers a que descubran fallos antes que los ciberdelincuentes, y para evitar que los vendan en la Dark Web.