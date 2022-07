El apagado del 3G deja sin llamadas a los españoles en roaming en EEUU

Publicado hace 51 minutos por sorrillo a bandaancha.eu

Los clientes de operadoras españolas en roaming en los EEUU no podrán utilizar hacer llamadas durante su estancia en los EEUU debido al apagado de las redes 3G que desde hoy se completa en el país. Vodafone es la única que advierte de esta circunstancia en su web. La falta de un estándar afecta no solo dejando sin llamadas y SMS a los usuarios en roaming, si no impidiendo el uso de servicios que pueden ser vitales en determinadas situaciones, como las llamadas de emergencia al 112. En España el apagado de las redes 3G empieza este mismo año.