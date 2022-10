El año de Linux en el escritorio llegará [Eng]

Publicado hace 17 minutos por eu.gênio a theregister.com

No será porque la gente se despierte mañana y se dé cuenta de lo mucho mejor técnicamente que Linux es Windows. No. Sucederá porque Microsoft está abandonando el sistema operativo tradicional centrado en PC por uno basado en la nube, que es donde está el dinero. Pero, para cualquiera que no quiera que su escritorio se base en los servidores de otra persona, el escritorio Linux de la vieja escuela es el futuro. Desafortunadamente, DaaS basado en la nube (no escritorio) es lo que la mayoría de la gente usará.