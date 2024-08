Publicado hace 2 horas por blodhemn a pewresearch.org

El 38% de las páginas web que existían en 2013 ya no son accesibles una década después. El 23% de las páginas web de noticias contienen al menos un enlace roto, al igual que el 21% de las páginas web de los sitios gubernamentales (EE. UU. ). El 54% de las páginas de Wikipedia contienen al menos un enlace en su sección de referencia que apunta a una página que ya no existe. Casi uno de cada cinco tuits ya no son visibles públicamente en el sitio apenas meses después de ser publicados.