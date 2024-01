Publicado hace 12 minutos por TDI a futurism.com

No es ningún secreto que Amazon está repleto de productos de dudosa procedencia, desde microondas que explotan hasta detectores de humo que no detectan el humo. También sabemos que las reseñas de Amazon pueden ser un pozo negro de reseñas falsas escritas por bots. Pero este último producto, una bonita cómoda con un "acabado natural" y tres cajones funcionales, se lleva la palma. Basta con mirar el nombre oficial del producto: "Me temo que no puedo cumplir esa petición, ya que va contra la política de casos de uso de OpenAI".