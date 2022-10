Publicado hace 16 minutos por Andaui a periodismo.substack.com

Con el otoño en marcha hemos visto florecer algunos proyectos ‘GloCales’ como Principal o Semafor y reformulaciones como The Verge. Justin Smith, exdirector de Bloomberg Media, y Ben Smith, ex columnista de medios del New York Times, acaban de lanzar estos días Semafor, un medio para combatir la desinformación y los sesgos.