Acaban de demandar a chatgpt [ENG]

Mark Walters, locutor de radio de Georgia, ha demandado a OpenAI porque el chatbot de IA de OpenAI, llamado ChatGPT, le dijo a un periodista que él estaba robando dinero de un grupo llamado The Second Amendment Foundation. No es cierto en absoluto. Mark Walters no sólo está enfadado, también va a llevar a OpenAI a los tribunales. traducción en el primer comentario