La banda de Folk Rock-Metal THE HU se prepara para girar por Norteamérica abriendo los conciertos del grupo británico de Heavy Metal IRON MAIDEN en la gira "Future Past". Para celebrar la ocasión, la agrupación procedente de Mongolia ha estrenado una versión del clásico "The Trooper". The HU es un grupo de Mongolia que combina el Rock y el Heavy Metal con el canto tradicional mongol. The HU usa la instrumentación tradicional mongola como el Morin Khuur (violín de cabeza de caballo), Tovshuur (guitarra mongola), Tumur Khuur (arpa de mandíbula)..