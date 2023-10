Publicado hace 1 hora por Ergo a huffingtonpost.es

Una fuerte explosión sacudió el hospital, financiado por la Iglesia anglicana en Estados Unidos, por lo que también es conocido como el Hospital Bautista del norte de la Franja de Gaza o, directamente, Hospital Anglicano. El golpe habría tenido lugar en el patio del recinto, entre la zona de tratamiento y la capilla. Israel sostiene que no está destruido, que no ha sufrido daños graves y que únicamente hubo una explosión de menor envergadura en el aparcamiento adyacente. Hasta ahora no está claro quién es responsable del ataque al hospital.