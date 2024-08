Publicado hace 16 minutos por Ergo a eldiario.es

Facua-Consumidores en Acción denuncia un “pacto de no agresión” entre las cadenas de supermercados por el precio del aceite de oliva tras detectar que las enseñas han fijado el mismo precio en la última semana, según recoge Europa Press. También ha asegurado que, tras la reciente bajada de Mercadona, inicialmente las otras tres cadenas de supemercados la imitaron “sencillamente para no agredirse, para no competir, para no forzar a que ninguna cadena tenga un precio mucho más bajo que la otra”