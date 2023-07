Franco no inventó la seguridad social ni las vacaciones pagadas: el hilo que desmonta los falsos logros del dictador

Publicado hace 1 hora por Grymyrk a eldiario.es

Francisco Franco no creó la Seguridad Social. Tampoco decidió establecer las vacaciones pagadas y no se encargó de crear el sistema público de pensiones. El dictador no consiguió que España pasase a formar parte de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ni perdonó el pago de los impuestos. Si has leído un mensaje con todos estos logros de la dictadura, has recibido uno de los numerosos bulos que se están difundiendo por redes sociales.