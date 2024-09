Publicado hace 32 minutos por Delay a maldita.es

Circulan mensajes que dicen que en Sotrondio, Asturias, el Gobierno acogerá a 5.700 "menas" (menores no acompañados), "refugiados" o "inmigrantes" tras difundirse un vídeo de RTPA que lo afirmaba y que ahora no está en la web. Es un bulo: no hay ningún anuncio oficial que afirme la cifra que se está moviendo, RTPA ha dicho que la cifra “fue un error” y el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, lo ha negado públicamente