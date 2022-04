El pasado viernes 25 de marzo, la Sección Sindical de UGT en AYESA AT nos remitió un comunicado titulado “Tus compañer@s de UGT nos movilizamos Comunicado n.º 21 XVIII Convenio TIC de UGT” donde veíamos a una serie de delegados de UGT en AYESA AT, entre los que estaba el presidente del comité de Empresa de Sevilla de AYESA AT, Miguel Marín Rodríguez, y nos decían:

Lo primero que hemos de decir que a quien le corresponde movilizarse por mejoras salariales es al conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Sector TIC, cuestión que CCOO y UGT nos niega. Pero estos sindicatos traidores que están en la mesa de negociación del Convenio Sectorial (CCOO-UGT) no convocarán una huelga general en el sector, cosa que la Patronal sabe bien, porque los que tienen enfrente, en el banco social del Convenio TIC, son sus esbirros, son aquellos que la propia Patronal ha reclutado en sus candidaturas amarillas de CCOO y UGT.

El pasado día 20 de octubre de 2020 la Sección Sindical de UGT en AYESA AT remitió un comunicado titulado “COMUNICADO nº 7 DEL XVIII CONVENIO TIC” donde decía:

Miguel Marín Rodríguez,

El mismo que se reunió con la abogada de la Empresa el pasado jueves 24 de marzo, a espaldas del Comité de Empresa y de los trabajadores de AYESA AT, el mismo que fue reclutado por la Dirección de RRHH para hacer la candidatura de UGT:

El mismo que junto con la Dirección de RRHH dinamitó la negociación del Convenio de Empresa en AYESA AT (antes SADIEL), donde se retrató perfectamente como un peón de RRHH, un maniobrero de RRHH demostrando que el sindicato UGT, y no sólo la Sección Sindical en AYESA AT, están al servicio de la Dirección.

El mismo que firmó un Plan de Igualdad en marzo de 2019 en AYESA AT donde lo único que se hace es recortar derechos a los trabajadores y trabajadoras.

El mismo que en mayo, junio, julio y agosto de 2019 vio incrementados sus salarios entre un 14,36% y un 28,72% según el mes sin motivo alguno que justificara dichos incrementos.

El mismo que mete querellas criminales contra sindicalistas y trabajadores honrados. Como hizo con Marcos Prado Fernández (CSC), pero el juez le dejó bien claro que los Juzgados de lo Penal no eran instrumentos para que se reprimiera la libertad de expresión, la libertad sindical y la libertad de información de los sindicalistas.

El mismo que ha liquidado el Comité de Empresa de Sevilla.

Evidentemente, con miembros como Miguel Marín Rodríguez en la Mesa de Negociación del XVIII Convenio TIC, la Patronal sabe perfectamente que todo está atado y bien atado. Saben perfectamente que el convenio resultante será el que quieran los empresarios y el que perjudique a los trabajadores.

¿Por qué los trabajadores del Sector TIC desconocemos los nombres de los que están negociando nuestras condiciones en el XVIII Convenio TIC? ¿Por qué a los trabajadores del Sector TIC se nos ocultan las actas de las Reuniones de la Mesa de Negociación? Porque las cartas están totalmente marcadas. Porque la Patronal lo tiene todo atado y bien atado.

El 15 de febrero de 2015, el sindicato CGT publicó un comunicado titulado “La podredumbre de los sobresueldos en CCOO se extiende al sector TIC”, en el señalaban:

Con esta realidad, ¿acaso el XVII Convenio TIC de traición firmado por CCOO y UGT en torno a la Navidad de 2017 podía ser otra cosa que una traición?

La Sección Sindical de UGT en AYESA AT en su vergonzoso comunicado del pasado día 25 de marzo adjunta un enlace con el comunicado 21 de la FeSMC UGT donde ponen un dibujo que dice lo siguiente a los trabajadores:

Nosotros respondemos, ¿Vais a darle a los trabajadores y las trabajadoras la posibilidad de hacer huelga general en el sector y de decidir en las asambleas, o vais a seguir haciendo las cosas de manera opaca y negando a los trabajadores para firmar la traición que os ponga por delante la Patronal como lleváis haciendo toda vuestra vida? Sin duda, no tienen la menor vergüenza.

Los trabajadores y trabajadoras del Sector, más de 300.000, debemos implicarnos, fortalecer la organización de clase de los trabajadores y liquidar a los sindicatos amarillos (CCOO-UGT). Debemos exigir transparencia y que la Asamblea sea el órgano de decisión de los trabajadores y no personajes puestos por los departamentos de RRHH de las diferentes empresas que están ahí para impedir que los trabajadores nos organicemos y nos movilicemos y para garantizar que cada convenio que se firme será una traición, una puñalada en el pecho de los trabajadores y trabajadoras del Sector TIC y un avance para la Patronal, para que sus amos puedan explotar y empobrecer inmisericordemente a los trabajadores.

¡De ti depende! ¡Fortalece el sindicalismo de clase!

Alternativa Sindical de Clase (ASC)