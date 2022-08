504 Gateway Time-out: desde que falleció gallir esto es lo que tenemos que aguantar casi todos los días al entrar a MNM, a veces durante minutos y, a veces, durante horas.

Ello, unido a que el login en la nueva web no funciona ni va a funcionar en la puta vida (y hay que entrar en old.meneame.net para poder iniciar sesión), a que la lentitud se ha convertido en el pan nuestro de cada día y a que los abrazafarolas de los responsables se tocan los güevos a manos abiertas (porque venimos manifestando todas estas fallas durante meses), nos lleva a pensar que la cosa no tiene pinta de cambiar ya jamás de los jamases.

Sinceramente, nunca he visto actitud igual en el mundo de la tecnología; nunca he visto algo que se quiera mejorar y que se convierta en un absoluto despropósito desde que Windows 98 pasó a llamarse Windows Me. La incompetencia es tal, que las continuas quejas no sirven de nada, porque no saben solucionarlo, no tienen conocimientos.

¡Ehto se va to' ar caraho!