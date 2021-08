Una sentencia establece que en Navarra, con tres años en una vacante, un empleado público debe ser reconocido indefinido no fijo

Afapna ha informado de una sentencia del juzgado de lo social número 4 de Pamplona por la que se nombra laboral indefinido no fijo a un empleado público de la Administración en Navarra y que "establece por primera vez que, con tres años en la misma vacante, una persona debe ser nombrada ya laboral indefinido no fijo". El sindicato ha destacado que, hasta ahora, otras sentencias que había ganado, "establecían una temporalidad distinta, llegando hasta los 10 años para el reconocimiento de laboral indefinida no fija".