Meneantes Dibujantes V: Calaña

Antes de decir nada quiero agradecer el interés y la gran ayuda que me ha proporcionado J.Kraken para que este artículo salga hoy. Muchas gracias, amigo. Señores y señoras de Menéame, somos unos cuantos, o igual soy yo solo, que somos el cero a la izquierda en este tipo de cuestiones, dos días me he llevado intentado subir este artículo y nasti de plasti. Muy Frusciante.

Ahora al lío. No soy dibujante, por lo que me siento como un falsante desde el mismo título del artículo. Soy un autoinvitado. Un allí me planté y en tu fiesta me colé. Yo solo soy guionista. El dibujante es Alberto Llamas, un joven muy pero que muy prometedor que está dibujando las cositas que tengo en mi cabeza.

El motivo principal para hacer publicar este artículo ahora ha sido la noticia Una prueba de diagnóstico precoz de alzhéimer logra una fiabilidad del 98%. Algo me dijo que era el momento.

En un principio, mi idea era colocar páginas de las dos obras que estamos haciendo Alberto y yo. "Mi suegra tiene alzheimer (precoz). Una historia terapéutica" y "Los fantasmas del sur". "Los fantasmas del sur" tiene contrato con la editorial Akal y tenemos la entrega del borrador en noviembre de 2023 por lo que no puedo mostrar nada todavía. En cambio, "Mi suegra tiene alzheimer (precoz)" no tienen contrato editorial todavía, lo hemos movido pero aún no hemos encontrado la editorial que quiera sacarlo para adelante.

Mi suegra tiene 62 años y se le diagnosticó alzheimer con 58. Es una putada que pone tu vida patas arriba. Pero es una putada con la que hay que vivir, ya está. No hay más, ni menos. Yo vivo con ello haciéndole un comic que al principio dibujaba yo hasta que me di cuenta de que, incluso para hacer monigotes, hay que ser un profesional.

Antes de despedirme quiero recomendaros el comic de otro meneante, Désida, de@FranIllorrain alias Bardeo con el que empezó todo esto de los Meneantes Dibujantes. Y agradecer también a Carme su ayuda para publicar este artículo.

También adjunto un enlace de un concurso de relatos en el que conseguí el primer premio hace poco por si a alguien le apetece leerlo zendalibros.com

Ahora, las páginas. Espero que os gusten y, a aquello que tengáis familiares o amigos con esta terrible enfermedad, os dibuje una pequeña sonrisa al menos. Son los tres primeros capítulos.