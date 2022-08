Se cancela el te respondo sobre la Wikipedia

Este artículo nace de este comentario con el objeto de darle más visibilidad, y es casi una transcripción literal de él.

Me parece buena idea coger los casos que os parezcan más extremos de strikes y baneos, y preguntar a las administradoras oficiales. Seleccionando unos pocos para verlos con detalle. No sé si responderán. Ni sé si lo harán en público o en privado. Voy a comentárselo a @patchgirl en privado y os digo su respuesta. En función de lo que me diga ya veo si hago podcast o no.

Ya que surge el tema de los strikes y demás, aprovecho para poner un ejemplo de convivencia pacífica enriquecedora para todos, en un artículo que se ha publicado hoy artículos/algun-dia-seremos-como-ellos . Personas con ideologías muy distintas, y auténticos pesos pesados literarios en menéame, lanzándose elogios, y creando y comentando literatura.

Es posible que también se lo envíe en privado a @dseijo , que en Twitch dijo que aceptaría mi petición de amistad para que pudiese enviarle mensajes privados, y ha cumplido su palabra. Sé que Dani, como la mayoría de la gente sensata quiere un ambiente sin crispación en Menéame, o sea lo normal. ¿A quién le gusta estar todo el día de uñas y peleando?

Aunque muchos no lo creáis, yo sí que creo que al menos @dseijo está en esa línea. Lo dijo cuando salió en el canal de Twitch. Que es una pena que estemos con enfrentamientos, cuando con Menéame se podrían hacer cosas increíbles que mejorarían el ambiente y beneficiarían a todos. Por contra, lo que tenemos es una guerra constante que se salda con un goteo de fugas de talento que se van enfadados. Se me viene a la cabeza @pasapollo que en su día escribió un artículo en pro de la convivencia pacífica en menéame, que tuvo mucho éxito. pasapollo abandonó menéame hace poco. Un extracto de ese artículo:

Reto en Menéame: ser normales Hoy se ha publicado este artículo, en el que un meneante se despide, como tantos otros. Pero lo particular es que se ha ido sin culpar a Menéame, a los admins o a la falta de asimilación de la lactosa, sino haciendo un examen de conciencia y descubriendo que no le gusta la persona que es, en ocasiones, hablando por aquí. Lo he meneado porque & #65279; siento lo mismo; y muchos, en los comentarios, estamos de acuerdo: somos personas cordiales y agradables en nuestro ámbito cotidiano y aquí nos convertimos en gente cabreada y arisca. Y no nos gusta. (...)

Como algunos sabéis, para mí el gran valor de menéame está en la sección de artículos, y por eso creé el sub de Meneantes. Y como le decía a #0 que se fue por temas de strikes, me sabe a rayos que gente creativa que escribe buenos artículos se vaya. Creo que todos perdemos.

A ver en que queda este 2º intento. El primero ya lo hizo pasapollo al que va dedicado este artículo, y del que todavía espero una llamada para que participe en el podcast. pasapollo, allá donde estés, todavía estás a tiempo y serías recibido con los brazos abiertos en el podcast de Meneantes.

"Mantengan la calma y escriban".