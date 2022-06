De las tarifas de Renfe o como aprovecharse de la gente sin experiencia usando un servicio online

No soy mucho de escribir ni participar por aquí si echáis un vistazo al historial, aunque llevo bastantes años por aquí. Pero esto lo escribo desde la indignación y quiero ponerlo antes de que se me pase el cabreo.

Resulta que unos amigos vienen este fin de semana de visita, han mirado el billete y les costaba 100 pavos. Me ha extrañado, lo he mirado y eran 66.

¿Por qué? Pues básicamente porque los billetes baratos, según el trayecto, no los venden en la web. O nos lo vende en la app, aunque en ese caso no sean más caros. Depende del misterioso algoritmo de Renfe. Y los precios pueden variar que flipas según donde consultas.

Vamos, que si viajas de uvas a peras, no tienes la app y no conoces las nuevas políticas de Renfe, pues te jodes y pagas 30 pavos mas. Yo viajo bastante porque vivo lejos del pueblo, pero hasta ahora no me había dado cuenta de esto porque siempre había comprado desde la aplicación. Ya me queda la duda de si al intentar comprar en taquilla te la clavan igual.

Lo de la "raynanifición" de los precios de Renfe ya me parece lamentable, pero que encima se aprovechen de la gente por desconocer su forma de trabajar, es de ser bastante despreciable.

Mando capturas tomadas con un minuto de diferencia, ambas identificado en la plataforma para descartar que la diferencia de precios fuera por no tener cuenta (que igualmente me parecería lamentable).

Ahora pregunto, por si alguien con conocimientos lee mi artículo. ¿Esto es legal? ¿No es denunciable? ¿Tendría recorrido en un juzgado?

Porque de verdad, me tienen hasta los cojones.

P. D.: Para que no haya confusión., esto no va en contra de los trabajadores de Renfe (conductores, servicio de a bordo, taquilleros, toda la gente que lamentablemente tiene subcontratada para ahorrar costes, etc) que ni pinchan ni cortan en estos temas. Mi crítica es a los #*xgf*ta&o=date" class="content-link" style="color: rgb(14, 170, 116)" data-toggle="popover" data-popover-type="link" data-popover-url="/tooltip/link/https://www.meneame.net/search?w=links&q=#1ta&o=date">#1ta que toman estas decisiones para aprovecharse de la gente usando un servicio público.