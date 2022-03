No soy politólogo, ni lo pretendo, pero tampoco soy apolítico, así que me empapo bien de todo lo relacionado con la política, y más o menos ando al día sobre las idas y venidas de partidos, políticos, lo que hay detrás de movimientos sociales, paros y huelgas, etc. Con los años he visto personas de muchos tipos votando a partidos de todo pelaje, he conocido a ese animal mitológico llamado "indeciso", he visto a mucha gente rompiendo estereotipos que se les presuponen por su condición social y/o económica. Y con el tiempo me he hecho una pequeña composición de lugar sobre qué es lo que hace que una persona vote a un partido de derechas, cuyo resultado final es una simplificación total y absoluta de la ideología de derechas resumida en una única sentencia: falta de solidaridad.

Veamos un pequeño esquema, grosso modo, de cómo funciona la derecha española:

A) Si estás en la oposición , te dedicas a pedir la bajada de impuestos que afectan directamente al estado del bienestar, o bloquear la creación de nuevos:

Si la cosa está yendo bien, la economía está boyante, los ciudadanos se creen clase media y las arcas están saneadas, pides la bajada porque vamos bien y no hace falta exprimir al ciudadano y quitarle poder adquisitivo. Alegas que ese dinero que no saldrá de los bolsillos de los ciudadanos irá para adquirir bienes y servicios que al final acabarán repercutiendo en el estado mediante el IVA, aunque ese será el impuesto que primero pedirás reducir. Si la cosa está yendo mal, la economía renquea y las arcas se van vaciando, aún así pedirás la bajada de impuestos porque hay crisis y no podemos exprimir al ciudadano y quitarle poder adquisitivo. Puedes alegar también exceso de intervencionismo del estado o cualquier otra consigna neoliberal del manual.

B) Si estás en el gobierno , inmediatamente bajarás los impuestos, pero ojo, de los que benefician a poderes fácticos, oligarcas y afines; venderás a bombo y platillo que bajas impuesto, pero con respecto a los impuestos del populacho, los que soportan el estado del bienestar:

Si la cosa está yendo bien, la economía está boyante, los ciudadanos se creen clase media y las arcas están saneadas, no los bajarás o si acaso los subirás, alegando que precisamente es el momento de hacerlo, cuando al ciudadano le va a impactar menos y apenas va a perder poder adquisitivo. Normalmente harás algún tipo de reforma fiscal que afectará para bien al tramo de tus afines y para mal al tramo del ciudadano de a pie. Si la cosa está yendo mal, subes los impuestos (ojo, de nuevo sin tocar los de afines) y alegarás hasta la nausea que la culpa es de Europa, que pide recortes y somos muy Europa y mucho Europa. En cualquiera de los dos casos, las cosas vayan bien o mal, empezarás una vorágine descontrolada de privatización colaboración público-privada, dilapidando las saneadas arcas del estado o los fondos de recuperación venidos de Europa, depende de la situación. Todo ello para pagar los favores a los afines mientras piano piano vas desmantelando esos servicios básicos.

Y ya está. Más simple que el mecanismo de una piruleta. Luego todo esto puedes trufarlo de detalles que le den empaque y te hagan sentir estadista: decir que la gestión privada se ha demostrado de sobra eficaz (sin dar ningún ejemplo real, solo diciendo la cantidad de hospitales innecesarios que has abierto), que hay que cambiar el modelo productivo mientras no mueves un dedo para regular el abuso de los intermediarios en el sector primario pero legislas fuerte para proteger caza y toros, etc.

Si la cosa no funciona y la opinión pública te sacas las uñas, tiras un poco de comunismo o libertad, de Venezuela (aunque ahora con cuidado que tienen negocios con tus amigos yankis) o de ETA, que nunca falla y siempre está la AVT para blanquearte el uso torticero del terrorismo.

---

Cuando no eres una persona solidaria y tu nivel de empatía raya cero es fácil vivir tranquilo y votar a partidos que destruyen el bienestar de todos, sobre todo de los que menos tienen; aunque tú mismo seas de esas personas. Solidario no es limpiar tu conciencia comprando un paquete de arroz para el Banco de Alimentos, siendo socio de Save The Children o donando 50€ a Ucrania mientras con la otra mano votas a partidos que impiden que la sanidad pública subvencione el medicamento imprescindible para que el que vive en el piso de al lado pueda llevar una vida digna.

No, me refiero a esa solidaridad de la gente que es capaz de entender que los que más pueden aportar son los que deben solidarizarse con la gente que no puede, y hacerlo sin culpar a nadie de las elecciones que han hecho en su vida. Es decir, ser solidario con esos chavales que dejaron los estudios y ahora el mercado de trabajo se les ha cerrado, o el que eligió unos estudios que el capitalismo denigra, o la/el que decide divorciarse con hijos y sus ingresos se vienen abajo, o el inmigrante que huye de un país esquilmado por occidente. Es más, solidario al nivel de que sabes que la corrupción estructural está ahí y que existe un porcentaje de personas que engañarán a la administración pública para cobrar ayudas, "robándote" los impuestos. Todos esos, sí, pero que al menos tendrán derecho a una sanidad, educación y justicia públicas, accesibles, de calidad y justas.

Porque un país solidario es un país fuerte y resiliente, en el que cualquiera, sea cual sea su condición social y poder adquisitivo, tiene un bienestar básico que le permite tener una palanca en la que apoyarse para crecer. Pero la falta de solidaridad nos lleva a no regular el acceso a la vivienda, a que no tiemble la mano al recortar la sanidad pública, a que la justicia no sea igual para todos, a que si eres una minoría tus reivindicaciones sean ninguneadas. En definitiva, a pasarte por el arco del triunfo la Constitución de la que tanto alardean esos partidos a los que votas.

Te pido que hagas un pequeño ejercicio de introspección y te analices a ti mismo. ¿Eres una persona verdaderamente solidaria? ¿Eres capaz de dar parte de lo tuyo, mientras no ponga en riesgo tu propio bienestar, para hacer un país mejor para todos? ¿Te consideras patriota?