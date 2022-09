Cuesta encontrar información de carácter biográfico sobre Lucía Etxebarría. Las fuentes tienden a ser opacas, o ser imparciales debido a las acusaciones de plagio a las que se suele enfrentar. Por eso, he realizado un trabajo de investigación basado en las propias declaraciones de la escritora a través de sus libros y apariciones mediáticas, para así poner en contexto la situación de esta grande de las letras españolas, y que quizá venga bien a algún futuro estudiante de la ESO en el caso de que le pidan un trabajo sobre ella.

Lucía Etxebarría nació en Valencia, el 7 de diciembre de entre 1965 y 1982, hija de padres vizcaínos. Fue la séptima hija de siete hermanos y una vaca llamada Matilde que dejaban en el balcón de casa para que diera la leche fresca. Ya desde pequeña, mostró sus dotes para la escritura consiguiendo varios galardones, como el Premo Horchata Chufi de Poesía, con poderosos versos como "Yo soy la ardiente nube / que en el levante ondea / yo soy del astro errante / la luminosa estela", y el del Concurso de Relatos Cortos de 1979 del Centro Penitenciario de Picassent , si bien su autoría se otorgó a un preso local.

Presionada por sus padres para aprovechar su talento, se trasladó a Madrid para estudiar la carrera de Periodismo, aunque debido a su pasión por los idiomas y gracias a su elevado coeficiente intelectual, acabó licenciándose también en Filología Inglesa, lo que le permitió trabajar en la traducción de algunos videojuegos de la época como Zero Wings y Final Fantasy VII.

Fue en ese momento cuando escribió su primer libro, una novela biográfica sobre Kurt Cobain, donde padeció sus primeros achaques de salud mental debido a los excesos con la heroína a los que Kurt la sometía "para poder impregnarse de su olor". En un intento de auto-diagnosticarse alguna enfermedad psiquiátrica, adquirió el libro Prozac Nation, escrito por la periodista estadounidense Elizabeth Wurtzel, y lo adaptó libremente a la lengua castellana. También fue el inicio de su acercamiento a los medios informáticos en la era pre-Internet de masas, adquiriendo su primer ordenador personal con Windows 95.

El éxito de ventas de estos dos libros la catapultó a la fama, consiguiendo meritorios puestos representativos en la cadena de universidades McGill ("el MIT de los escritores", como ella misma reconoce), que le llevaron a a escribir varias novelas y ensayos reconocidos como obras maestras por prestigiosos premios como el Nadal o el Planeta, siempre con el feminismo y la psicología como bandera de su estilo irrepetible.

Así, en 2010, lanza el libro Lo verdadero es un momento de lo falso y, asqueada de la industria literaria y de la falta de consenso en la protección de la propiedad intelectual, se embarca en un viaje alejado de la pluma. Comienza a perfeccionar su técnica en la escultura sobre nieve tras una visita a las islas norteñas de Japón en un buque comandado por Matthew C. Perry (no confundir con el actor de Friends) y perfecciona sus conocimientos en neuropsiquiatría bajo la batuta de Jordan B. Peterson, Jacques Lacan y C. G. Jung, con un período intermedio de reflexión e introspección en la Sierra de Gredos junto a otro grupo de intelectuales que fue televisado por un canal de Mediaset.

Aclaradas sus ideas, volvió a Reino Unido, donde actuó como consejera directa de Winston Churchill, realizando viajes de forma intermitente a Canadá, donde abogó por la inclusión del inuktitut como lengua oficial de distintas partes del país "en propio beneficio de la lengua inglesa". Clave fue su papel, desde su posición de experta psicóloga y criminalista, para que Golda Meir decidiera tomar un enfoque conservador en los acontecimientos posteriores a los actos de Septiembre Negro.

Tal bagaje le ha llevado a la actualidad a formar parte del grupo de redactores externos del Grupo Zeta y participar en tertulias de diversos programas de Atresmedia, compaginando su labor de novelista y ensayista con el de inventora, siendo su último producto estrella la freidora de aire, si bien se mantiene abierta a otros proyectos empresariales, como la compra de Twitter junto a Elon Musk.

Su próximo libro, con el título provisional de "Cómo hacer lo que te salga del coño para engordar tu cuenta bancaria y luego justificarte diciendo que tienes ansiedad y depresión — Ya no sufro por amor 2" se espera para la primavera de 2023, en el momento de paso de la constelación de Piscis durante el equinoccio. Hasta entonces, es probable que sólo se pueda editar esta biografía tras sus apariciones televisivas.